VIDEO: Il mio viaggio in kayak dalla Brianza al mare

Le immagini girate da Giovanni Baracchetti di Usmate Velate aiutano a rivivere il suo viaggio in kayak dalla Brianza al mare Adriatico, navigando da Valmadrera al delta sui fiumi Adda e Po. «Spero di riuscire a trasmettere, anche grazie a voi, quanto poco ci vuole per essere felici: una tenda, un fuoco, 4 patate e 2 cipolle, un cielo stellato, un corso d’acqua e la fauna che ti sveglia e che ti augura buongiorno», ha detto a il Cittadino sulla via del ritorno. LEGGI anche l’articolo e GUARDA le foto (VAI)

Chiara Pederzoli

Altri articoli