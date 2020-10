Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

VIDEO: com’è nata la “nuova” facciata del duomo di Monza

Nel video realizzato dalla società Estia la presentazione della nuova facciata del Duomo di Monza nelle parole dei professionisti che hanno lavorato per cinque anni (in tutto) per ristabilire gli aspetti caratterizzanti del monumento («la bicromia e l’esuberanza data dai numerosi elementi di rilievo plastico», spiega l’architetto Paolo Pecorelli, direttore tecnico dei lavori) e il lavoro conservativo. Tra estetica e spiegazioni tecniche e scientifiche, un viaggio nella rinascita della facciata della chiesa di San Giovanni Battista, benedetta il 4 ottobre dall’arcivescovo Mario Delpini.

Redazione online

Altri articoli