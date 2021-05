Sala: «La Villa reale di Monza? Bisogna pensare in grande»

La Villa reale di Monza? Bisogna "pensare in grande". È il futuro che l'assessore regionale Fabrizio Sala, titolare di Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, disegna al Cittadino per il bene monzese: «La sfida è che villa, parco e autodromo vivano in un contesto territoriale locale e allo stesso modo europeo: che la villa sia un polo culturale e sede di iniziative di rilevanza internazionale. E per farla tornare viva bastano idee e persone che abbiano idee». Con attenzione al piano nazionale di rilancio (Pnrr) e un ragionamento a 360 gradi fino al masterplan. Intanto lanciata una manifestazione di interesse per raccogliere progetti culturali e iniziative da inserire nel palinsesto dei programmi per l’estate e l’autunno 2021. (servizio di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

