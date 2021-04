Presente e futuro della casa reale inglese dopo l’addio al principe Filippo: parla l’esperto Thomas Luigi Mastroianni

Dentro la casa reale inglese nelle ore che separano dall’addio al principe consorte Filippo di Edimburgo con Thomas Luigi Mastroianni, brianzolo che attraverso la storia della sua famiglia ha seguito quella della Corona britannica partecipando ai matrimoni reali come inviato del magazine “Le Vie Charmant” e fondando la Reale Accademia di Etichetta e Buone Maniere. Il funerale del marito della Regina Elisabetta, scomparso il 9 aprile a 99 anni, è in programma sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia) in forma strettamente privata.

