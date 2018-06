Presentata la nuova edizione della Misinto Bierfest

Comincia il 12 luglio la popolare Misinto Bierfest, la kermesse che ogni anno raccoglie oltre 50mila presenze nei dieci giorni di apertura e raccoglie fondi per finanziare opere e iniziative sul territorio, aiutando associazioni ed enti da ormai più di vent’anni. L’evento è stato presentato in una conferenza in Regione Lombardia con il vicepresidente Fabrizio Sala. Ne parlano Fabio Mondini, presidente dell’associazione, e il sindaco di Misinto, Giorgio Dubini.

Diego Marturano

Altri articoli