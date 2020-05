Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Polizia di Stato: il video del sequestro al re delle truffe

Polizia di Stato: il video del sequestro al re delle truffe che ne 2017 aveva messo a segno un colpo milionario a Monza rubando due opere di Rubens e Renoir. Nel filmato anche le immagini dell’ultima truffa, lo scorso dicembre, quando è stato indagato in stato di libertà dalla Squadra Mobile della Questura di Milano: l’uomo, spacciandosi per un facoltoso acquirente, si era impossessato di un grosso diamante del valore di 3.100.000 euro nella hall di un hotel, dietro la consegna di denaro contante contenuto in un borsone e rivelatosi composto da banconote false da 200 euro. LEGGI la notizia (VAI)

Chiara Pederzoli

