PizzAut fa il tutto esaurito a Monza con la pizza buona e solidale

Tutto esaurito per la serata che la onlus PizzAut ha organizzato a Monza alla Pizzeria del Centro. Gran successo per il pizzaiolo Alessandro e i sette ragazzi del servizio in sala. Nico Acampora, l’educatore muggiorese che ha dato il via a tutto il movimento, ha ringraziato il ristorante e quanti hanno già avuto modo di sostenere il progetto, che prossimamente sarà a Varedo e per tutta l’estate a Segrate al Centro parco. Prima di rinnovare l’appello a chi può essere protagonista dell’apertura de ristorante di PizzAut.

LEGGI Monza, lunedì la grande serata di PizzAut: 600 prenotazioni per 400 coperti

LEGGI Tutte le notizie sul progetto PizzAut

Sarah Valtolina

Altri articoli