Monza, la “prima” messa in Duomo del nuovo corso

Ingresso uno alla volta, disinfezione delle mani obbligatoria così come la mascherina - per tutti e per tutta la funzione tranne il momento della comunione - sedie opportunamente distanziate. Da lunedì 18 maggio, avvio della Fase 2, sono tornate anche le funzioni religiose. Ecco come è andata la prima celebrazione nel Duomo di Monza, per l’emozione dei presenti accolti dal suono delle campane, un cielo sereno e la facciata - sempre più visibile dopo i lavori di ristrutturazione - di una abbagliante bellezza.

Sarah Valtolina

