Lavori e fine della secca: tutte le novità del Canale Villoresi

La decisione del Consorzio Est Ticino Villoresi di asfaltare una parte importante del Canale Villoresi ha innescato polemiche in concomitanza con la riapetura delle acque. A est di Limbiate verso Monza, attualmente non esistono proprio le condizioni di ampiezza per portare avanti quest'opera. La direttrice del Consorzio, Laura Burzilleri e i suoi più diretti collaboratori hanno voluto approfondire le decisioni prese. Chiarendo che l'asfalto è migliorativo per la qualità e per la tenuta degli argini, senza altre problematiche. E' appena finito il periodo di secca invernale, e i vertici dell'ente consortile fanno il punto della situazione in collegamento con il CittadinoMB: intervengono Laura Burzilleri, direttore generale del Consorzio Est Ticino Villoresi, Stefano Burchielli, direttore Area Pubblica del Consorzio, Marco Tresoldi, responsabile di Zona Villoresi Est. (servizio di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

