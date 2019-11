La Villa reale del domani e la scommessa del turismo: l'intervista al sindaco Allevi

I numeri del turismo e come trasformarli nella scommessa di Monza e Brianza per il futuro. Istituzioni e stake holder ne hanno parlato in un convegno alla Villa reale, che è stata anche l'occasione per presentare i progetti vincitori selezionati per il concorso di idee internazionale per la rigenerazione della Villa. L'intervista al sindaco Dario Allevi. LEGGI anche la notizia e SCOPRI i progetti (VAI)

Sarah Valtolina

