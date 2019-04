La videoricetta della Salute in tavola: tartare di gambero rosso aromatizzata al cioccolato

Una ricetta con il cioccolato per la rubrica La Salute in tavola del mese di aprile. La food blogger Patrizia Rimoldi presenta una preparazione che aiuta a dare la carica e a combattere l'affaticamento portato dalla primavera: una tartare di gambero rosso aromatizzata al cacao su puntarelle fresche e dressing al lampone. Non mancano i consigli del dottor Giuseppe Masera.

Altri articoli