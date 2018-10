La videoricetta della Salute in tavola: tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero

L’autunno è la stagione dei primi malanni da raffreddamento e, soprattutto nel caso di una stagione ballerina come quella 2018, è importante pensare di proteggersi. Anche a tavola. L’ingrediente speciale della puntata di ottobre della rubrica La salute in tavola è lo zenzero, che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Al fianco della food blogger Patrizia Rimoldi c’è il cuoco Giuseppe Larosa di Navapesca: in tavola la tagliata di seppia alla Mediterranea con confettura di limone e zenzero. Nella videoricetta anche la tisana delle erboriste e i consigli della dottoressa Lorella De Mariani del Centro medicina biologica di Monza.



