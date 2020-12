Gli auguri dei monzesi alla loro città per Natale e il 2021

Un anno migliore, delle feste in salute e con gli affetti più cari, un 2021 da vivere con "forza e coraggio". Gli auguri raccolti dal CittadinoMb espressi dai monzesi per la loro città. Il servizio è stato realizzato sabato 19 dicembre in un centro ancora affollato di persone a passeggio, in fila fuori dai negozi e dai bar.

Sarah Valtolina

