Giovannini d’oro 2020: Monza ricorda le 198 vittime del Coronavirus

Gli applausi agli operatori sanitari e ai volontari, il minuto di silenzio in memoria dei 198 monzesi stroncati dal coronavirus, le immagini delle strade deserte riprese dal drone durante il lockdown proiettate sullo schermo: sono i momenti salienti della consegna dei Giovannini d’oro. Mercoledì 24 giugno in piazza Roma surriscaldata dal sole di mezzogiorno l’amministrazione di Monza ha celebrato, come ha spiegato il sindaco Dario Allevi, «la città che ha dato prova di forza e coraggio unici durante i cento giorni che non dimenticheremo mai e che, forse, hanno cambiato la nostra vita per sempre».

LEGGI I nomi di tutti i cittadini premiati e le motivazioni