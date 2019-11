Cosche nei ristoranti a Monza Brianza, Milano e Torino: 9 arresti e sequestri per 10 milioni

La Polizia di Stato ha eseguito ordinanza di misure cautelari per 9 persone nelle province di Milano, Monza Brianza e Torino per associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori. Sequestro preventivo poi del capitale sociale, quote societarie e intero patrimonio aziendale di sei società riconducibili agli indagati per un valore di circa dieci milioni euro: quattro di queste società sono proprietarie di altrettanti ristoranti-pizzerie riconducibili a un noto marchio in franchising (a Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Torino-Strada Basse di Stura, Milano via Ripamonti) e una è proprietaria di un hotel di Cinisello Balsamo. Dalle indagini è emerso come alle origini della “fortuna” del marchio ci sia stata la società che gestiva una pizzeria di Bovisio Masciago, dove, per prima, è stata sperimentata la formula del “giropizza”, e due bar a Limbiate.

Redazione online

