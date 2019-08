Coppa Italia, è il giorno di Fiorentina-Monza: attesi 200 tifosi biancorossi a Firenze

Il Monza vuole sedersi al tavolo dei grandi. E dopo aver battuto Alessandria e Benevento, il livello delle sfide in Coppa Italia si alza notevolmente per i biancorossi, attesi al Franchi di Firenze per la sfida di domenica 18 pomeriggio contro la Fiorenzina. Dalla città di Teodolinda sono attesi almeno 200 tifosi che sperano di rientrare a casa dopo aver visto la squadra di Brocchi eliminare dal tabellone quella di Montella.