Cinema: intervista al regista padernese Tommaso Santambrogio

Il giovane regista padernese Tommaso Santambrogio ha vinto il premio per il miglior film nel Concorso Extra del Festival Africano, d'Asia e America latina di Milano, giunto alla 30esima edizione. Il corto presentato è una co produzione Italia-Cuba dal titolo "Gli oceani sono i veri continenti". Cresciuto nell'hinterland e radicato sul territorio, Santambrogio racconta come si è formato il suo sguardo sul mondo. E come ha imparato ad amare il cinema (intervista di Pier Mastantuono)