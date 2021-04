Cesano Maderno: successo per la regata benefica delle paperelle sul fiume Seveso

Che successo per la regata benefica organizzata domenica 18 aprile per la sesta edizione sul fiume Seveso organizzata dal Lions Club Cesano Maderno, LC Seregno AID, Gruppo Solidarietà Africa, Fiumevivo. Ne parlano al Cittadino il sindaco di Cesano Maderno Maurilio Longhin, Alessandro Cazzaniga, fondatore del Lions club satellite Il Torrazzo Borromeo, il presidente per il Lions club Cesano Maderno Borromeo, Mario Donghi.

A ogni paperella era legato uno dei numeri della lotteria (QUI i vincitori), i fondi raccolti hanno contribuito a finanziare alcuni progetti portati avanti dal Lions Club cesanese: riallestire palazzo Arese Borromeo con le riproduzioni dei ritratti della Duchessa d’Ossuna e della Regina Cristina di Svezia, costruire impianti di potabilizzazione delle acque in paesi del terzo mondo, e avviare un Pronto soccorso all’ospedale di Tanguiéta, in Bénin. (servizio di Pier Mastantuono)

