Calcio: Monza a Vicenza per la semifinale di andata di Coppa Italia

Semifinale di andata di Coppa Italia di serie C: il Monza è in campo mercoledì 13 marzo a Vicenza per la prima contro il Lanerossi. Il doppio precedente in campionato ha visto una vittoria per i veneti (con i biancorossi in piena crisi all'andata) e una per i brianzoli. La presentazione.