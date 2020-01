Calcio: il Monza fa visita alla Pro Vercelli, il live domenica sul CittadinoMB

Domenica il Monza e in trasferta a casa della Pro Vercelli. «Una delle trasferte più difficili di tutto il campionato», avverte mister Brocchi. Nonostante i piemontesi navighino in zona salvezza e anche se, o forse soprattutto, i biancorossi viaggiano in testa a +13 sulla seconda. Fondamentale è non abbassare la guardia. Fischio d'inizio alle 15.