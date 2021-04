Aperto il bando per potenziare il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco: ecco il presente e il futuro

Aperto il bando per trentuno nuovi capi squadra per il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza. È il rinforzo che la Brianza attendeva per migliorare l’operatività dell’organico che può contare oggi su 150 uomini (su 195 di organico previsto) in un comando giovane - il passaggio da Milano è ancora in corso con tanti servizi da implementare - nella terza provincia della Lombardia.

Come lavora, come sarà il futuro e come ha affrontato l’emergenza coronavirus? Ne parla il comandante Claudio Giacalone. (intervista di Pier Mastantuono)

Chiara Pederzoli

