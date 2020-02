Ac Monza e Kia: guarda la task force biancorossa per l’ospedale di Desio

Una squadra speciale che entra in azione in piena notte. Una task force biancorossa guidata da Simone Iocolano per l’Unità Operativa di Neuropsichiatria e Psicologia per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’ospedale di Desio. È l’iniziativa Insieme per vincere dell’Ac Monza e di Kia Motors. LEGGI anche la notizia (VAI)

Redazione online

