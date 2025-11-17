Video Basket, Serie A2: Bergamo batte Scafati allo scadere dell’overtime, il commento di coach Ramagli

Alessandro Ramagli ha parlato dopo la vittoria ottenuta all’Opiquad Arena di Monza dalla sua Gruppo Mascio Bergamo contro la Givova Scafati. Bergamo ha vinto 95-93 dopo un tempo supplementare, con rimbalzo e canestro allo scadere dei tempi regolamentari del nuovo arrivo Gabriele Stefanini, mentre è stato Matteo Pollone ad agguantare il pallone e trasformarlo nel tiro da tre della vittoria a 4 secondi dalla sirena finale.

«Una bella vittoira, di cui avevamo bisogno – ha commentato il coach – Non solo noi, ma anche l’ambiente che ci ospita. Chi c’era stasera ho la sensazione che tornerà». Video di Andrea Gussoni.