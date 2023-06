Video Confartigianato: il presidente Barzaghi tra i professionisti di Nova Milanese

Mattinata dei vertici di ConfArtigianato Monza e Brianza in giro per le ditte e le botteghe di Nova Milanese in occasione del tesseramento 2023. Come ogni anno, la mattina di incontri e strette di mano, per il presidente Giovanni Barzaghi e per i suoi collaboratori è stata l’occasione per incontrare e confrontarsi con alcune delle realtà più significative del territorio. Dal calzolaio del centro, Libero Ricucci che con la sua bottega tiene alto da 40 anni il nome della manifattura locale, fino alla “Tecnomec” della famiglia Rossin che dopo anni di battaglie ambientali in via Galvani, ha trasferito l’officina meccanica in via Saragat. Altra realtà visitata nella stessa giornata, il salone di parrucchiere di Andrea Anelli in via Don Villoresi.