Video Luce e gas, Anapic chiede interventi su Iva e anti-speculazione

Le misure straordinarie finanziate dal governo per contenere i costi dell’energia si sono chiuse con la fine dell’anno. Per il momento nessuna disposizione aggiuntiva è stata adottata riguardo ad un contributo complementare straordinario in aggiunta al bonus sociale ordinario. E allora le associazioni di categoria si mobilitano: Anapic, l’associazione degli amministratori di condominio, chiede che si intervenga, ad esempio con l’aumento dell’Iva in modo da favorire i consumatori e produttori riversando gli aumenti sulle aliquote dei soggetti esterni che speculano sui prezzi.

Perchè, come sottolinea la presidentessa Anapic, Lucia Rizzi: «L’esperienza degli ultimi mesi ha insegnato che i bonus come il 110%, non costituiscono gli strumenti migliori per affrontare questa situazione».