Video Lentate: in Artwood Academy nasce la scuola di allestitori fieristici

Una scuola per sviluppare percorsi formativi per allestitori di stand fieristici, che si terrà da gennaio 2023 nei locali della scuola di alta formazione Artwood Academy di Lentate sul Seveso. L’annuncio arriva in occasione dell’assemblea annuale di AssoAllestimenti, che rappresenta oltre 220 aziende italiane produttrici e fornitrici di allestimenti e servizi fieristici, con il coinvolgimento di Fondazione Its Rosario Messina, Fiera Milano, Nolostand e Regione Lombardia.

Lentate: Artwood Academy, formare personale per un settore richiesto in tutto il mondo

Per formare personale per un settore richiesto in tutto il mondo ma che in questa fase soffre di una carenza di addetti ai lavori. Questo è stato l’annuncio più importante dell’assemblea annuale di cateegoria, che ha visto la partecipazione del presidente Asal, Katia Celli e del direttore di Artwood.Academy di Lentate, Luigi Mettica e del presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin.