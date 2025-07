Video Arcore, la protesta dei lavoratori Peg Perego: le interviste, il tavolo permanente del Comune

Mercoledì 16 luglio i lavoratori e le lavoratrici della Peg Perego di Arcore sono scesi di nuovo in strada per un corteo, a un mese dal precedente sciopero. I manifestanti sono partiti dalla sede dell’azienda e hanno percorso via Casati e via Roma urlando il loro no al piano di licenziamenti messo in atto dai vertici aziendali. Il 3 luglio sono partite le procedure di licenziamento per i primi 95 operai. Solo un mese fa la cifra indicata dai vertici aziendali era di 90 esuberi. Il corteo è arrivato poi davanti al Comune, dove ad attendere i lavoratori c’era il sindaco, Maurizio Bono, che ha accolto in sala giunta una delegazione degli operai e le rappresentanze sindacali.