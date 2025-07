Arcore: lavoratori Peg Perego in corteo fino al Comune contro i licenziamenti

Lavoratori Peg Perego in piazza ad Arcore mercoledì mattina contro i licenziamenti annunciati dall’azienda. Il corteo, partito poco dopo le 9 dai cancelli di via De Gasperi, si è snodato lungo il cavalcavia, via Casati e via Roma bloccate al passaggio dei manifestanti e poi aperte di nuovo al traffico. I lavoratori hanno raggiunto largo Vela e il municipio, qui l’incontro con il sindaco Maurizio Bono e una riunione con rappresentanti sindacali e una delegazione di lavoratori alla vigilia della commissione in Regione in programma il 17 luglio e a cui l’azienda non parteciperà, secondo quanto annunciato.

(* foto Sarah Valtolina)