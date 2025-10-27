Video Festa del Cinema di Monza: interviste a Ornella Muti e Maria de Medeiros

La prima edizione della Festa del Cinema di Monza parte con una parata di star di richiamo internazionale, che fanno ben sperare per un prosieguo dell’iniziativa anche nei prossimi anni. Sotto il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e con l’organizzazione del consigliere delegato ai Grandi Eventi, Massimiliano Longo, sul red carpet del Teatrino di Villa Reale hanno sfilato Ornella Muti, Maria de Medeiros, la Fabienne di “Pulp Fiction” e Laura Betti in “Pasolini” di Abel Ferrara, Gigio Alberti uno degli attori feticcio di Gabriele Salvatores e premio Oscar per Mediterraneo, Luc Merenda indimenticato protagonista di tanti “poliziotteschi” e pellicole di genere degli anni ’70. Tutti quanti, insieme a Germano Lanzoni il Milanese Imbruttito, protagonisti di talk sul palco del Teatrino per il lancio di questa kermesse che ha un potenziale sconfinato di traino e cassa di risonanza per la cultura monzese.