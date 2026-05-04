Video Desio, la Fondazione Fossati e i fumetti: la presentazione

Ormai è certo che la Fondazione Franco Fossati approderà a Desio. Per il momento il Comune ha sottoscritto una convenzione di collaborazione con la Fondazione Franco Fossati del presidente Luigi Bona per l’uso in comodato per due anni di una parte dell’immobile di via Galli dove sarà trasferito l’importante archivio del museo del fumetto uscito dalla storica sede di viale Campania a Milano. E in attesa di definire il futuro del museo, Desio si appresta a diventare almeno in parte la città del fumetto della Brianza con eventi diffusi, collaborazioni con le scuole e anche eventi tematici.