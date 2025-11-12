Video Barbero-mania a Seregno: tutti in fila per un autografo del professore

Una folla così numerosa a Seregno alla libreria “Un mondo di libri” si era vista solo con Fabio Volo. Il professor Alessandro Barbero ha fatto ancora una volta il “miracolo” di affollare via XXIV Maggio con una disciplinatissima fila di appassionati di lettura e storia che hanno potuto attendere pazientemente l’arrivo del loro momento, per farsi autografare la propria copia del nuovo tomo dedicato alla figura di San Francesco. Un vero e proprio assalto per lo storico torinese che con la sua grazia e educazione, ma anche con una azzeccata strategia mediatica ha saputo riportare le vicende storiche all’attenzione degli italiani di tutte le età. Impresa non facile in una epoca di fruizione rapida, usa e getta delle informazioni tantopiù delle notizie storiche. Prossimo appuntamento culturale in programma, il 19 novembre con il campionissimo del MotorSport Giacomo Agostini all’Auditorium.