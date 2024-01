Video Seregno, in mostra a palazzo Landriani-Caponaghi un quadro di Andrea Previtali

Un quadro della Madonna con Bambino che si dedica alla lettura, che diventa spunto per una collaborazione con 6 librerie del territorio per il progetto “Dona Anche Tu un Libro Sospeso” con le associazioni di solidarietà della zona. Il quadro è “Madonna con Bambino che legge” del pittore rinascimentale Andrea Previtali, allievo di Bellini e seguace di Lorenzo Lotto, che rimarrà in mostra presso la sala Crippa di palazzo Landriani-Caponaghi a Seregno, fino al 17 marzo. Come è naturale che sia, questa terza mostra d’arte in collaborazione con l’accademia Carrara di Bergamo, ha come target privilegiato i ragazzi delle scuole, che grazie alla visione da vicino di un capolavoro del Rinascimento lombardo possono trarre una ispirazione pittorica per la scoperta della lettura. Nella stessa sala sono in visione anche due cinquecentine, documenti storici e preziosi della biblioteca capitolare Paolo Angelo Ballerini, la prima edizione italiana del trattato di Vitruvio e la “Diuina Comedia” di Dante del 1569.