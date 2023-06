Video Varedo per l’Emilia Romagna: la cena e la t-shirt speciale di Morena Fabbri

Varedo aiuta l’Emilia Romagna in ricostruzione. L’appuntamento per tutti i brianzoli di questa zona di cerniera tra l’estrema periferia nord milanese e la Brianza, è per la sera di venerdì 9 giugno alla Pasticceria Pertusini, in via Umberto I a pochi metri dalla stazione. Per una cena di beneficenza con canti, balli, giochi e due speciali e simpatiche magliette stampate in mille copie per raccogliere fondi da destinare ai territori alluvionati. L’intero ricavato andrà per il paesino di Sarsina nella provincia di Forlì-Cesena. A poche ore dall’evento il Cittadino ha parlato con la mente di tutto, Morena Fabbri.