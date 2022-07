Video Varedo, accelerata per il recupero crediti delle case comunali

Il Comune di Varedo dà una accelerata, a questo punto decisiva, per il recupero crediti delle case comunali della città. Il problema è storico: le case di via San Giuseppe, via Monte Tomba e altre hanno accumulato debiti pesanti per diverse decine di migliaia di euro nei confronti dell’amministrazione comunale. E’ un neo non più tollerabile, dovuto a decenni di attesa, ma che l’assessore ai Servizi al cittadino Matteo Figini si è proposto di risolvere. Non appena il sistema informatico della gestione fosse stato riformato. Adesso il software è operativo e non ci sono più attese. Per debiti fino a mille e fino a 3mila euro sono già previste rate di rientro che arriveranno quanto prima nella casella della posta degli inadempienti. Per debiti maggiori, gli inquilini morosi riceveranno una lettera personale con la quale sono invitati a presentarsi in Comune entro e non oltre il 31 luglio per concordare il piano di rientro. In maniera da risolvere una volta per tutte uno dei difetti storici del sistema dell’edilizia residenziale comunale a Varedo. I primi risultati dovrebbero vedersi già in autunno. Come extrema ratio l’assessorato già parla di andare a ridiscutere l’assegnazione dell’alloggio comunale, nel caso in cui la situazione debitoria dovesse sussistere senza segnali anche minimi di rientro.