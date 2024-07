Video Sulla Milano-Meda contromano, giovane in moto evita il disastro

Si è concluso con tanta apprensione, l’incidente causato da una automobilista 76enne che attorno alle 22 del 25 luglio si è infilata contromano sulla Milano-Meda, percorrendo diversi chilometri prima di andare ad impattare contro una Peugeot con due ragazzi a bordo, che non sono riusciti ad evitarla. I due sono stati ricoverati nella notte al San Gerardo di Monza, uno è stato dimesso nella notte stessa. L’anziana è stata condotta al Manzoni di Lecco si trova ora in terapia intensiva ma la prognosi non è riservata. Nessuno dei tre risulta in pericolo di vita.

Sulla Milano-Meda contromano, tre feriti ma nessuno in pericolo di vita: giovane di Varedo avvisa gli altri utenti in transito

L’episodio che ha innescato lo stop totale della crcolazione quando erano da poco passate le 22, è stato causato dalla donn che ha imboccato la rampa di uscita come fosse quella di ingresso. Probabilmente la sprovveduta automobilista si è infilata sulla Mi-Me dallo svincolo di Cormano, ma questo particolare è tuttora in via di accertamento. Ma prima che la anziana automobilista entrasse in collisione con una macchina proveniente in senso contrario all’altezza di Varedo, un altro utente della strada, un giovane motociclista varedese, di professione magazziniere, ha fatto sì che la disattenzione non si trasformasse in un disastro, avvisando gli automobilisti della presenza.