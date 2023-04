Video Senago: fiamme dalla marmitta, poi il rogo della moto

Moto in fiamme in via Stati Uniti d’America a Senago nella mattina di giovedì 20 aprile. Il conducente, che stava transitando in questa zona periferica della città è stato avvertito da alcuni osservatori, lavoratori delle aziende della via, delle fiamme che uscivano dalla marmitta. Ancora qualche secondo e il veicolo a due ruote ha iniziato a prendere fuoco e il ragazzo in sella ha fatto appena in tempo ad allontanarsi prima che il tutto diventasse una palla di fuoco. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Fabio Tagliabue che con un estintore hanno sedato il rogo ben prima che arrivassero i vigili del fuoco. Un grosso spavento per il ragazzo, ma nessuna ustione. La moto è stata completamente consumata dalle fiamme.