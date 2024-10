Video Seregno, il commercio in centro è in sofferenza: il forzista Tommasi lancia un appello all’azione

Quando persino Seregno va sotto stress, in tema di commercio locale. A lanciare l’allarme è stato il capogruppo di Forza Italia Luca Tommasi che ha portato all’attenzione del sindaco Rossi e di tutta la cittadinanza il lato oscuro della città della cultura e della politica, quella che è la città simbolo dello shopping della Brianza monzese. Eppure tanti negozi chiudono, anche in centro per non riaprire più e qualcosa deve essere proposto e fatto anche da queste parti.

Recentemente, altri centri della zona come ad esempio Desio, hanno lanciato studi che serviranno per intervenire in maniera mirata per favorire le nuove aperture, anche Seregno a detta di tanti potrebbe intervenire per invertire la tendenza.