Video Senago lancia la sosta rosa con i parcheggi nominali

A Senago arrivano i parcheggi nominali per le donne incinte o che hanno appena avuto dei bambini. A imitazione dei tagliandi di sosta per le persone che hanno problemi di deambulazione, il sindaco Magda Beretta in questi giorni sta iniziando a rilasciare alle concittadine che ne hanno il diritto e il bisogno, permessi individuali per la sosta rosa, per lasciare la macchina negli spazi auto delimitati da strisce colorate e con un logo appositamente pensato che individuarli immediatamente lungo le strade.

Senago lancia la sosta rosa con i tagliandi nominali: trasgressori a rischio multa

In quei posti le mamme con il pancione ma anche le senaghesi che devono andare a fare la spesa nei negozi del centro o devono andare in municipio, potranno sostare in maniera agevolata. Avere un tagliando nominale tra l’altro sarà un invito ai concittadini non aventi diritto a rispettare chi ha urgenza di andare a comprare i pannolini o le pappe e non può girare mezz’ora alla ricerca di un posto. Ovviamente, i non aventi diritto che sosteranno negli stalli riservati alle mamme rischieranno la multa, esattamente come chi parcheggia in posti riservati ad altre categorie agevolate.