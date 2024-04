Video Senago: insediato il Tavolo permanente per Giulia e Thiago

Una ex insegnante, una mamma a tempo pieno, una studiosa di criminologia, un giovanissimo maestro di karate, un avvocato. Questa la task-force scelta dal sindaco Beretta per il Tavolo permanente per Giulia e Thiago, che si è insediato ufficialmente a Senago. C’era anche qualche cittadino ad assistere all’inizio formale del lavoro del gruppo che in maniera continua penserà e metterà in campo eventi, momenti commemorativi, appuntamenti di dibattito e di sport in onore e in ricordo delle vittime innocenti della violenza femminicida. Del resto il giro di boa del primo anno dai fatti di via Novella sta per arrivare e la città dove Giulia e Thiago vivevano è pronta a tornare a ricordare le loro figure e il loro sacrificio.