Video Senago, il Gaggiolo verso un rilancio: inaugurata la seconda casetta dell’acqua sul territorio locale

La seconda casetta dell’acqua della città, per rilanciare un intero quartiere di Senago. L’inaugurazione della nuova postazione di erogazione dell’acqua gassata e naturale in un giardino di via Fosse Ardeatine, svolta venerdì pomeriggio dagli assessori Salamone e Rosati con il presidente di Gruppo Cap, Yuri Santagostino è un ulteriore passo verso la dotazione di servizi di un quartiere come il Gaggiolo, periferico, spesso noto solo per il suo essere popolare. Un momento decisivo per la valorizzazione della zona della città al confine con Bollate sarà l’inaugurazione della Casa di Comunità di via Leonardo da Vinci che è in costruzione e che dovrà essere finita entro il 2026.