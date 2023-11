Video Peste suina: intervista al presidente di Coldiretti Giovani, il roncellese Davide Nava

L’emergenza peste suina africana è sotto controllo. Lo ha ripetuto l’assessore regionale all’Agricoltura e Sovranità Alimentare Alessandro Beduschi intervenuto in Consiglio per rispondere a un’interrogazione sul tema degli indennizzi a chi ha dovuto abbattere i propri capi affetti dal virus. Sicuramente i produttori dovranno fare tesoro dell’insegnamento dato dal rapido propagarsi della malattia in Lombardia per contenere futuri focolai e nuove minacce sempre in agguato.

Peste suina: Davide Nava, presidente di Coldiretti Giovani Milano, Lodi e Monza Brianza

Come sottolinea Davide Nava, presidente di Coldiretti giovani di Milano, Lodi e Monza Brianza ma anche imprenditore nel settore suinicolo con l’azienda di famiglia oggi con base a Roncello in Brianza e a Pavia per gli stabilimenti.

La peste suina non può essere trasmessa agli uomini ma l’uomo può essere vettore del contagio, così come i cinghiali sui quali lancia l’allarme Coldiretti.

Peste suina: nuova ordinanza della Regione

Intanto il presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza con disposizioni per la prevenzione e il controllo: «L’emanazione di una nuova ordinanza – commenta – si è resa necessaria a seguito dell’evoluzione epidemiologica della PSA dopo la conferma di alcuni casi di malattia nei cinghiali nel Parco del Ticino, sia in territori della provincia di Pavia che Milano. Da sottolineare però che attualmente non si sono registrati, da quasi un mese e mezzo, altri focolai negli allevamenti suinicoli».