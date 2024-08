Video Paderno: la passerella ciclopedonale ristrutturata sarà finalmente conclusa dopo cinque anni

Volge a termine l’ultima estate di chiusura della passerella ciclopedonale sopra la ferrovia a Palazzolo, chiusa al transito nel 2019 poco prima della crisi pandemica. I lavori di rifacimento quasi totale del passaggio a scavalco sulla ferrovia, a lato del Canale Villoresi, sono pressochè conclusi nella loro parte portante. Rimangono ora da fare tutti i lavori di finitura che corrisponderanno ad almeno altri 3 mesi di lavori. Nelle ultime settimane prima della serrata di agosto, Città Metropolitana ha provveduto ad affidare tutti quegli interventi di rifinitura che sono assolutamente necessari per completare l’opera e per mettere in sicurezza quel manufatto, collocato tra Palazzolo e Varedo in posizione strategica per gli spostamenti dove il Villoresi interseca il torrente Seveso al crocevia tra il Parco del Grubria e il Parco del Seveso. In base a quanto riferito direttamente da Città Metropolitana, si cercherà di effettuare i collaudi in concomitanza di tali interventi di rifinitura in maniera da restituire il manufatto all’utenza di ciclisti e pedoni entro l’inizio del 2025.

Rivestiture al via a fine settembre, fine lavori dicembre di quest’anno.