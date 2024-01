Video Nova Milanese: lavoratori delle coop protestano davanti alla Bolton Manitoba

Mattinata di protesta, martedì 23 gennaio, fuori dai cancelli della Bolton Manitoba di Nova Milanese per decine di operatori del settore carico scarico e movimentazioni merci che prestano la loro manodopera per il sito produttivo di prodotti per l’igiene della casa, di via De Gasperi. Per una giornata Nova Milanese è tornata scenario delle grandi manifestazioni operaie di un tempo, con decine di lavoranti in gran parte stranieri del sud est asiatico, che fanno riferimento a due cooperative del territorio.

E proprio le coop di servizi sono oggetto della protesta del personale, che chiede maggiori retribuzioni e il riconoscimento dei diritti del lavoro.

Nova Milanese: lavoratori delle coop protestano davanti alla Bolton Manitoba, presenti i carabinieri e il segretario Pci Di Modugno

La produzione è proseguita regolarmente, ma il personale esterno – i prestatori d’opera per conto delle coop – si è fermato in blocco in attesa di risposte da parte dei fornitori. Presenti i carabinieri di Desio e di Nova Milanese con il maresciallo Gianluca Lotti che si è sincerato di persona di cosa stesse accadendo, interloquendo con i portavoce della protesta. Sul posto anche il segretario provinciale del Pci Monza e Brianza, Domenico Di Modugno che sta seguendo tutte le emergenze sindacali del territorio.