Video Muggiò, l’associazione Polis propone un progetto per facilitare il reinserimento lavorativo

Il progetto “Un lavoro per il Lavoro” di Muggiò è un originale esperimento con il quale gli esperti dell’associazione Polis affiancano ragazzi e adulti più grandi nella ricerca lavoro con dei personal trainer esattamente come se fossero in palestra. Allenandoli a cercare un impiego, perché alcuni dopo anni di inattività o di immobilismo anche incentivato dal reddito di cittadinanza generalizzato, fanno fatica a rimettersi in gioco. Si entra in una chat di riferimento esattamente come in un team sportivo, per confrontare idee, proposte, curricula e altro. I tutor di Polis Lab seguono i casi assegnati con un rapporto uno ad uno. Le segnalazioni dei nominativi delle persone in cerca di lavoro arrivano da varie associazioni come Casa della Carità, Caritas, San Vincenzo e chiamando direttamente il numero di cellulare 3356940958.