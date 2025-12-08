Video Muggiò: l’albo dei lavoratori occasionali per il Comune

Il Comune di Muggiò ha il suo albo dei lavoratori occasionali disponibili a mettersi al servizio della comunità in occasione di eventi sportivi, sagre e momenti culturali. Tanti centri anche della zona hanno il loro registro dei concittadini disponibili per piccole manutenzioni, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Messina ha avuto l’idea di creare anche un servizio che consenta di convocare pensionati, giovani sotto i 25 anni, studenti e persone in cerca di lavoro che saranno retribuiti in occasione delle kermesse e degli appuntamenti pubblici più importanti dell’anno.