Video Metrotranvia Milano-Seregno: nuovo incontro coi commercianti, risolte problematiche a Desio

La riunione tecnica del martedì per il settore Metrotranvie e Infrastrutture di Città Metropolitana, porta alcuni degli aggiornamenti che si attendevano per la Milano-Desio-Seregno. Innanzitutto il 13 ottobre sono state consegnate le aree di Bresso non ancora a disposizione, ora rimane da ridefinire l’uscita sulla strada di alcune aziende al confine con Milano. Per quella parte il progetto modificato dovrà passare al vaglio del Ministero prima di tornare per la realizzazione.

Il 26 ottobre poi la delegazione di Città Metropolitana torna a incontrare ConfCommercio mentre sono in via di soluzione le problematiche riscontrate in territorio di Desio per una interferenza non preventivata sui sottoservizi con le canaline della fibra ottica.