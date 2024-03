Video Limbiate: l’arcivescovo Delpini a cena con i ragazzi del decanato, in regalo una pagina del vangelo

Una domenica sera a Limbiate per incontrare i ragazzi del decanato di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo. L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini è passato all’oratorio di via Tito Speri in un appuntamento quasi informale, da solo non accompagnato dal consueto gruppo di collaboratori, ma proprio per abbracciare idealmente le decine di giovani che hanno cenato con don Raffaele e con gli altri organizzatori dell’evento prima di passare una serata di canti, preghiere e riflessioni. E con una riflessione anche sulla vicenda di Luca Attanasio.

Limbiate: l’arcivescovo Delpini a cena con i ragazzi del decanato, le pagine del vangelo distribuite a caso tra i partecipanti

L’idea dell’Arcivescovo è stata quella di suddividere il vangelo in modo da consegnare personalmente ad ogni partecipante una pagina con un passo a caso. Una sorta di gioco, come lo ha chiamato lui stesso, che però potrebbe essere ispiratore di riflessioni e anche punto di partenza per la vita. A fine serata la comunità decanale ha voluto omaggiare la massima autorità ecclesiastica con l’uovo di Pasqua gigante, simbolo di dolcezza e summa di una domenica amichevole e conviviale.