Video Limbiate: i lavori invisibili per riqualificare il Garbogerino

La riqualificazione della rete fognaria di Limbiate arriva in pieno centro, e sarà fatta con un metodo del tutto sperimentale. In piazza Tobagi, il centro della città luogo dei mercati settimanali a pochi metri dal municipio, l’amministrazione Romeo sta sperimentando un sistema innovativo di revamping che consentirà di intervenire in maniera poco invasiva, “no dig” senza scavo, sul canale di scolo del Garbogerino.

Il progetto Garbogerino è un ambizioso intervento di riqualificazione delle infrastrutture idriche e fognarie del Comune di Limbiate. Questo progetto, finanziato da Gruppo Cap, ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio idrico, prevenire disagi come allagamenti e infiltrazioni e garantire un futuro più sostenibile per la città. La tecnica è del tutto innovativa. Per eseguire questi lavori, verrà impiegata la moderna tecnica del cosiddetto “relining a UV”. Questa metodologia, all’avanguardia nel settore, consente di risanare le tubature dall’interno senza dover scavare, limitando al minimo i disagi per i cittadini e l’impatto sull’ambiente. Grazie al relining a UV, verrà inserita all’interno della tubatura esistente una speciale guaina in resina, che verrà poi indurita tramite l’esposizione a raggi ultravioletti. In questo modo, si otterrà una nuova condotta all’interno della vecchia, garantendo una maggiore durata e resistenza nel tempo.