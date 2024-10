Video La mostra di BrianzaSicura fa tappa a Varedo parlando di criminalità organizzata

BrianzaSicura a Varedo. La mostra curata dal gruppo di informazione sulle mafie, capitanato da Roberto Beretta fa tappa a Varedo, città scossa dai recenti arresti del caso ultras che tanto hanno a che fare con la criminalità organizzata in Lombardia. E aprendo la rassegna varedese, Beretta ha colto l’occasione per fare il punto su una problematica che ormai da anni in questi territori è radicata, endemica e si potrebbe dire anche connaturata con l’imprenditoria. Ndrangheta, camorra sono dentro tutto quello per il quale è possibile fare girare e moltiplicare i soldi del malaffare. Niente di nuovo e tutto nuovo per la Brianza, dove locali e ristoranti, sempre vuoti senza clientela e che si rinnovano continuamente, sono il segnale appariscente di investimenti spesso opachi. In Brianza, in Lombardia e ovunque in tutta Italia.