Video Incidente a Senago: moto contro furgone, minorenne ferita

Due ragazzi feriti in un incidente di via Palmiro Togliatti a Senago, nel pomeriggio di giovedì. La responsabilità sarebbe in parte da attribuire al 18enne che era alla guida della moto che si è andata a schiantare contro il lato di un furgone che era in manovra di svolta. La violentissima collisione si è verificata attorno alle 14 di giovedì 22 dicembre, in base a una dinamica che rimane ancora tutta da dettagliare, il motociclista appena maggiorenne che portava dietro una passeggera, si è scontrato contro il portello del camioncino. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso. La ragazza, che ha avuto la peggio, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita.